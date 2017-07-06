Antalyaspor’un 1. etap kamp çalışması

Antalyaspor, günün ilk antrenmanını kamp yaptığı tesis önündeki göl çevresinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gözetimindeki antrenman, göl çevresindeki parkurun başlangıç noktasında ısınma egzersizleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip ardından göl çevresindeki parkurda 16’şar dakikalık 3 tur koşu yaptı. Koşu, göl çevresindeki parkurun başlangıç noktasında sona erdi. Futbolcular burada core çalışması gerçekleştirdi. Yorucu geçen antrenman göl kenarındaki açma-germe ile sona erdi.