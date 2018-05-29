Antalyaspor’un 303 milyon TL borcu var

Antalyaspor’da yönetim kurulu, kulüp personeli ve gazetecilerle iftarda buluştu. Bir otelde düzenlenen iftara, başkan Cihan Bulut ve yönetim kurulu üyeleri, bazı eski başkanlar ve yöneticiler, kulüp personeli ile davetliler katıldı. Burada konuşan Başkan Bulut, zor bir dönemde göreve geldiklerini ve ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Antalya’da yönetim ve taraftarlarla bir bütün halinde görev yaptıklarını dile getiren Cihan Bulut, takımda bir futbolcu boşa çıkmadıysa, icra gelmediyse bunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in büyük katkısı olduğunun altını çizdi.

Antalya’ya bir borçları olduğunu ve zor görevden başarıyla çıktıklarını kaydeden Bulut, görevden ayrılan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’na da teşekkür etti.

"200 milyon ana para"

Borcu yönetmeye çalıştıklarını dile getiren Bulut, gelirlerin bir çoğunun temlikte olduğunu bildirdi.

Göreve geldiklerinde kulübün 205 milyon lira ana para 115 milyon lira da faiz borcu olduğunu aktaran Bulut, ”Borcumuz şu anda 200 milyon, faizi de 103 milyon liraya düştü. Yönetim olarak çok ciddi tasarruf tedbiri aldık. Kemer sıkma politikasını çok iyi uyguladık. Toplam para sirkülasyonumuz 70 milyon civarında oldu. Eto’o, Menez, Nasri, Sandro gibi futbolcularla yol ayrımından sonra 42 milyon lira tasarrufumuz oldu. Nakit girdisi 30 milyon 500 bin yayın geliri, 11 milyon reklam geliri, 3 milyon spor toto isim hakkı geliri 3.5 milyon diğer gelirler. Yönetimimizdeki arkadaşlarımızın kasa faydası 16 milyon lira, 1.5 milyon gişe geliri sağlandı" dedi.

Futbolculara yakın zamanda 50 milyon lira ödeme yapılması gerektiğine dikkati çeken Bulut, göreve geldikten sonraki süreçte 17 milyon 520 bin lira kredi borcu, futbolculara 36 milyon 800 bin lira maaş ödendi. 2.5 milyon lira SSK ve vergi borcu, eski futbolculara da fesih bedelleri 5 milyon ödeme yaptıklarını kaydetti.

"Borçları yapılandırıyoruz"

Tasarruf tedbirlerini önemsediklerini vurgulayan Bulut, "Sportif faaliyetlerde başarı önemli ama küçülerek tasarruf tedbirleri maksimum önemseyerek borçlarımızı yapılandırmaya çalışıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Uçmamaya çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir gün buradan gideceğiz. Hiç gitmeyecek gibi çalışıyor yarın gidecek gibi de kulübümüze 7/24 hizmet yapıyoruz. Ödeme günlerinde gecenin 3’ündü ’ünce uyku tutmuyor kalkıyorum" diye konuştu

"Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz"

Sportif başarı kadar, küçülerek tasarrufla borç yapısını yeniden düzenlediklerini vurgulayan Başkan Bulut, “Uçmuyoruz. Yarınlar Antalyaspor için çok daha güzel olacak. Alt yapıya önem veriyoruz. Onlarda A takımda oynamaya başlarsa ciddi bir gelir elde edeceğiz” diye konuştu.

Geçmiş dönemdeki borçlar ve temliklerin Antalyaspor’u zor durumda bıraktığını vurgulayan Cihan Bulut, yeni hoca ile transfer bütçesi düzenleyeceklerini belirtti.

"Bütçe kısıtlaması"

8-10 milyon Euro’luk bir bütçe yapmayı planladıklarını öngören Bulut, ligde kalmaları ile rahat bir nefes aldıklarını belirtti.

Teknik direktör konusunda bir anlaşma olmadığını ve görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Bulut, 4 hoca ile görüşmelerin devam ettiğini ve 3 gün içinde yerli bir hoca ile anlaşacaklarının altını çizdi.

Bulut, basketbolla ilgili bir bütçe yapmadıklarını ve küçülmeye gitmeyi planladıklarını ifade etti.

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz de, İtalya’da Benevento’da kiralık olarak forma giyen Sandro ile Seria A takımı Geneoa’nın ilgilendiğini söyledi.