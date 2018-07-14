Antalyaspor’un TFF gelirlerine temlik konuldu

Antalyaspor’un Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gelirlerine eski Başkan Ali Şafak Öztürk tarafından temlik konulmasına sosyal medya üzerinden mevcut başkan Cihan Bulut tepki gösterdi. Eski başkan ise kendisinin Antalyaspor için birçok risk aldığını, mevcut başkanın risk almadığını belirterek yaşananlardan sorumlu tuttu.

Yeni sezon öncesi çalışmalarına devam eden Antalyaspor’un TFF gelirlerine eski başkan Ali Şafak Öztürk tarafından temlik konuldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Cihan Bulut, temlik konusunda Öztürk ailesi yapılan görüşmelerde sonuç alınamadığı ve birçok oyuncunun ligin başlamasına kısa bir süre kala sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini açıkladı. Antalyaspor eski başkanı Ali Şafak Öztürk ise sosyal medya hesabı üzerinden Cihan Bulut’a yanıt verdi. Öztürk, verdiği cevaplarda Antalyaspor için birçok risk aldığını belirterek yaşananlardan Cihan Bulut’u sorumlu tuttu.

Bulut: "Bazı oyuncular tek taraflı fesih haklarını kullanmışlardır"

Cihan Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz ekonomik durum kamuoyunun malumudur. Sevdamız Antalyaspor için her daim çözüm odaklı olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Gelirlerimizin büyük çoğunluğunu TFF gelirleri oluşturmaktadır ve bu gelirlerimize temlik konulmuştur. Öztürk ailesi ile yapılan görüşme neticesinde temlik konusu çözüme kavuşmamıştır. Dolayısıyla TFF gelirlerimiz temlike gidecektir. Yapılmış olan yüksek bütçeli harcamalar nedeniyle oluşan bu ekonomik kriz neticesinde bazı oyuncular tek taraflı fesih haklarını kullanmışlardır. Fesihler nedeniyle kulübümüz uzun vadede maalesef yüksek bedeller ödemek zorunda kalarak zarara uğrayacaktır. Tüm kamuoyuna ve Antalyaspor camiamıza saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

Öztürk: “Enerjini bahane üretmeye değil, Antalyaspor’u daha iyi yerlere getirmeye harca”

Mevcut Başkan Bulut’un açıklamaları üzerine eski Başkan Ali Şafak Öztürk de sosyal medya hesabından, “Cihan Başkan ‘Öztürk Ailesi ile yapılan görüşmede temlik konusu çözüme kavuşmamıştır’ mesajının yerine keşke dün yanımızda söylediklerini yazabilseydin. Şefik Öz ve İsmail Bilal’in de bulunduğu bu görüşmede kendi ağzınla ’Öztürk ailesinin Antalyaspor için girdiği riskin onda birine girmem’ demedin mi? Göreve geldiğimiz dönemde sadece TFF gelirleri değil, kombine dahil tüm gelirleri faktoring firmalarına temlikli olan bir kulübü devraldığımızı dün yine konuştuk. Öztürk ailesi hiçbir gelir kaynağı olmayan ve borç batağında olan Antalyaspor’un kendi dönemi dahil, tarihinden gelen tüm borcu yapılandırarak ve kişisel kefalet vererek üstüne almıştır. Cihan Başkan keşke Öztürk ailesinin girdiği riskin onda birine girebilseydin, bu bahsettiğin oyuncular Sandro örneğindeki gibi kulübe ciddi gelir getirselerdi. Lütfen enerjini bahane üretmeye değil, Antalyaspor’u daha iyi yerlere getirmeye harca” dedi.

Taraftarlar sitem etti

Sezon öncesi 12 milyon Euro transfer bütçesi olduğunu açıklayan Antalyaspor yönetimi, binlerce taraftarını heyecanlandırmıştı. Yeni sezonda ligde Avrupa hayali kuran taraftarlar, yaşanan son gelişmelerin ardından hem mevcut başkan Cihan Bulut ve hem de eski başkan Ali Şafak Öztürk’e sitem etti.