Antalyaspor’un yeni sezon fikstürü belli oldu

Antalyaspor ligin ilk haftasında Kayserispor ile son haftasında ise Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig 2018-2019 Sezonu fisktür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 2018 - 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig’de ilk yarı 23 Aralık 2018 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 25 Ocak 2019 tarihinden itibaren oynanacak. Sezon 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak 34. Hafta müsabakalarıyla sona erecek. Fikstür çekiminin ardından Antalyaspor’un 2018-2019 sezonu fikstürü belli oldu. Antalyaspor lige deplasmanda Kayserispor ile başlayacak. Antalyaspor 3. haftada deplasmanda Beşiktaş’a, 5. haftada Medipol Başakşehir’e 9. haftada Alanyaspor’a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar 8. haftada kendi sahasında Galatasaray’ı 10. haftada Trabzonspor ve ligin ilk yarısının son maçı 17. haftada da Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Antalyaspor’un lig fikstürü şu şekilde:

1. Hafta: Kayserispor - Antalyaspor

2. Hafta: Antalyaspor - Atiker Konyaspor

3. Hafta: Beşiktaş - Antalyaspor

4. Hafta: Antalyaspor - Çaykur Rizespor

5. Hafta: Medipol Başakşehir - Antalyaspor

6. Hafta: Antalyaspor - Sivasspor

7. hafta: Ankaragücü - Antalyaspor

8. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

9. Hafta: Alanyaspor - Antalyaspor

10. Hafta: Antalyaspor - Trabzonspor

11. Hafta: Kasımpaşa - Antalyaspor

12. Hafta: Antalyaspor - Akhisarspor

13. Hafta: BB Erzurumspor - Antalyaspor

14. Hafta: Antalyaspor - Göztepe

15. Hafta: Bursaspor - Antalyaspor

16. Hafta: Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

17. Hafta: Antalyaspor - Fenerbahçe