"Antalya’ya 20 milyon turist için turizm çeşitlendirilmeli"

TUROYD yönetimi Antalya’da bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. TUROYD Azerbaycan ve Akdeniz Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Halil Duru ile yönetim kurulu üyelerinin gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda sektörel sorunlarla profesyonel otel müdürlerinin yaşadıkları sıkıntılar ele alındı. TUROYD’un bir yıl önce kurularak kısa sürede Türkiye’nin 81 ilinde teşkilatlandıklarını ifade eden Duru, Antalya ofislerinin de geçtiğimiz günlerde törenle açıldığını söyledi.

"Birçok üst düzey yöneticimiz hala işsiz ve evinde oturup iş bekliyor"

Yurt dışından gelen haberlerin 2018 yılı için olumlu olduğunu ifade eden Halil Duru, "Ülkemize yaklaşık yüzde 40’lık talep artışının olduğu, sonrasında Hollanda’da yapılan fuardan gelen olumlu sinyaller, İstanbul’daki EMİTT Fuarı derken çok güzel görünüyor. Aynı paralellikte üst düzey yöneticilerimizin istihdamı söz konusu değil. Birçok üst düzey yöneticimiz hala işsiz ve evinde oturup iş bekliyor. Dolayısıyla bundaki durgunluğa anlam veremiyoruz. Neden bu profesyoneller işlerinin başında değiller, sezona çalıştıkları otelleri hazırlamakla meşgul değiller bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu durum büyük sıkıntı" dedi.

"Önümüzdeki süreçte memnuniyet oranı yüzde 80-90’lara çıkacak"

2018 yılında olumsuz bir durum olmazsa turizm sektöründe bahar yaşanacağını dile getiren Duru, "Bu durumu çok net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde şekil değiştiren bir yönetici portföyü oluşmaya başladı. Şöyle ki tercihlerde artık üst düzey yöneticilere verilecek rakamlar etken olmaya başladı. Rakamlar aşağıya çekildikçe çekilmeye başlandı. Üst düzey yöneticilere inanılması güç rakamlar teklif edilmeye başlandı. Dolayısıyla bunların maalesef bazı yöneticilerimiz belki zorunlu olarak evet diyorlar ama sektörümüzdeki kalite maalesef biraz aşağılara çekildi. Önümüzdeki süreçte bugün için yüzde olarak 50-60 memnuniyetsizlik varken bunun tam aksine yüzde 80-90 memnuniyetlere çıkacağı süreci yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Biz yine eski o güzel günlerimize döneceğimize inanıyorum"

Antalya’ya 2018 yılında 20 milyon turistin gelmesiyle ilgili öngörüsünü dile getiren Halil Duru, "20 milyon turistin Antalya’ya getirileceği konusunda çok inançlı bir şekilde evet diyemeyeceğim. Bunu çok samimiyetle belirteyim ama temennimiz elbette ki budur. Antalya’mıza ne kadar turist gelirse biz o kadar mutlu oluruz bu sektörün çalışanları olarak. 20 milyonu değil 25 milyonu da yakalarız. 1980-1990’lı yıllarda inanılmaz rakamlara satılan otellerimiz vardı. Şimdi buralara neden geldik. Sebeplerini çok ciddi teşhis etmek lazım. Bununla ilgili Turizm Bakanlığında ciddi çalışmalar var. Yakın zamanda yapılan turizm şurasında sorunlar masaya yatırıldı. Bununla ilgili gerekli planlamalar yapıldı. Bu planlamalar eğer yakın gelecekte hayata geçirilirse biz yine eski o güzel günlerimize döneceğimize inanıyorum" dedi.

"20 milyon turist için turizm çeşitlenmeli"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da Antalya’ya 20 milyon turistin getirilmesiyle ilgili öngörüsünü değerlendiren TUROYD Azerbaycan ve Akdeniz Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Halil Duru, "20 milyon turistin gelmesi için bir defa turizm çeşitlendirmek lazım. Biz sadece deniz, güneş ve kumdan yola gidiyoruz. Bunu sadece Antalya için değil tüm Türkiye turizmi olarak değerlendirebiliriz. TUROYD olarak çok ünlü bir Çinli turizm firmasıyla İstanbul’da yapmış olduğu toplantı da Çinli bir beyefendi bize dedi ki, ‘siz dedi evet hitap ettiğiniz veya hedeflemiş olduğunuz destinasyonlarda deniz, güneş ve kum belki rağbet gördü ama bize bunlarla gelmeyin, yanlış hedef bizim için sizin deniz, güneş, kumunuzdan öte tarihiniz gerekli. Bakınız benim yaşadığım şehir 37 milyonluk bir şehir. 37 milyonluk bir şehirden gelen biri bu. Dolayısıyla bize hitap edecek olan turizm bileşenlerini getirirseniz, bizim ilgi alanımıza giren konularla gelirseniz biz sizi yüceltiriz, ihya ederiz ve ülkenize çok ziyaretçi gönderebiliriz’ dedi. Yani 20 milyonu veya daha fazlasını yakalamak için turizmin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekir" ifadelerini kaydetti.