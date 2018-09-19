Antalya'ya 2020'de, ‘Turizm Fuarı' gelecek

ANFAŞ Genel Müdürü Hüseyin Özdamar, Antalya'da Türkiye'nin en büyük, dünya klasmanında ise ilk 5 içinde yer almasını hedefledikleri ‘Antalya Turizm Fuarı' için çalışmalara başladıklarını söyledi. Antalya Turizm Fuarı'nın Nisan 2020'de yapılması planlanıyor.

Paydaşları arasında Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, ANSİAD (Antalya Sanayici İş Adamları Derneği) ATAV (Antalya Tanıtım Vakfı) gibi kurumların yer aldığı ANFAŞ'ın (Antalya Fuarcılık A.Ş.) Genel Müdürü Hüseyin Özdamar, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu'nun haftalık olağan toplantısına katıldı.

“İstanbul'dan daha avantajlıyız”

Toplantıda yeniden yapılanma sürecine giren ANFAŞ'ın çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Özdamar, Antalya'da Türkiye'nin en büyük, dünya klasmanında ise ilk 5 içinde yer almasını hedefledikleri Antalya Turizm Fuarı için düğmeye bastıklarını söyledi. Farklı turizm konseptlerinin yurtdışına pazarlanmasını hedeflediklerini anlatan Özdamar, “Konum olarak turistik tesislere ve Antalya Havalimanı'na yakınız. Türkiye'nin bölünmemiş en büyük fuar salonuna sahibiz. Avantajımız ve imkanlarımız diğer bölgelere göre çok daha fazla. Uluslararası alanda önemli bağlantılarımız var. Alışılmışın dışında çok daha fazla ülke sayısını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Alanya'yı olumlu etkiler”

ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise fuarın, Antalya için olması gereken bir girişim olduğunun altını çizerek, “ Kongre ve fuar turizmi kış dönemi için çok önemli. Antalya genelinde uzayan sezon ve artan doluluk oranları Alanya'yı da olumlu etkiler. Yapılan çalışmalara gereken desteği vereceğiz” dedi.