Antalya’ya 260 Milyon TL’lik yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden gerçekleştireceği açılış programında, 7,7 Milyar TL maliyetli 375 dev eserin açılışı gerçekleşecek. Antalya’da yapımı tamamlanan 10 tesisinde açılışını yapacak Cumhurbaşkanı Gazipaşa Gökçeler Barajı’nın açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştirecek.

Gazipaşa’ya canlı bağlantı

Toplu açılış programı ile Antalya’nın toplamda 260 Milyon TL’lik bir yatırımla buluşacağını açıklayan İl Başkanı Rıza Sümer, “Antalya yine tarihi bir günlerinden birisini yaşayacak. Yıllardır Cumhurbaşkanımızın özel ilgisiyle dev yatırımları alan Antalyamız bu yatırımları almaya devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın gelenekselleşen toplu açılış programında beş ilimiz canlı olarak bağlanacak. Bu iller arasından Antalyamızda yer alıyor. 146 Milyon TL’lik proje tutarı ile Gazipaşa Gökçeler Barajına canlı olarak bağlanacak Cumhurbaşkanımızın açılış programına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

600 dekar arazi taşkından korunacak

Hizmete alınacak diğer Antalya yatırımları hakkında da bilgi veren Sümer, “Gökçeler barajı ile birlikte Kaş İkizce, Kumluca Adrasan barajları, Demre Köşkerler Köyü Sakar Deresi, Kumluca Gavur Deresi, Finike Başgöz Çayı, Elmalı Yuva- ilçe merkezi taşkın koruma tesisleri ve Kaş, Kumluca, Korkuteli ve Manavgat’ta yer alan sulama tesisleri ile 10 önemli tesis hizmete girecek. Bu tesisler ile Antalyamızda 22 Bin 90 Dekar zirai araziye sulama suyu sağlanacak. 60 milyon 550 bin metreküp su depolanabilecek ve 2 ilçemiz 1 mahallemiz ile 600 dekar arazimizi taşkın zararlarından korunacak. Yatırımlarının yanında Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüklerimizin de yeni tesislerinin açılışları gerçekleşmiş olacak” şeklinde konuştu.

Yeni yatırımlarla AK Parti’nin hizmet partisi olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Rıza Sümer, “AK Parti milleti ile olan güçlü bağını milletin derdi ile dertlenmesine borçludur. Bizim her zaman işimiz hizmet gücümüz millet olmuştur. Bu parola ile göreve geldiğimiz ilk günden bu güne ülkemizin dört bir yanını dev yatırımlarla buluşturduk buluşturmaya da devam edeceğiz. Bu yatırımları Antalyamıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.