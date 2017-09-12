Antalya’ya gurbetçi akını

2014 yılında en yüksek turist ağırlama seviyesine yükselen Antalya’da bu sene hedef 10 milyon turist sayısına ulaşmak. Antalya Havalimanı verilerine göre, yılın ilk 8 ayında Türkiye’ye yurt dışından gelen gurbetçi sayısı her geçen ay yükselme gösterdi. 2014 yılı Ağustos ayında 61 bin 29, 2015 yılı aynı ayında 61 bin 215, 2016 yılı ağustos ayında ise 65 bin 660 gurbetçi Antalya’ya geldi. Bu rakam 2017 yılı Ağustos ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre 10 bin 352 kişilik artış göstererek 76 bin 12 kişiye yükseldi. Artışın yüzdelik dağılımdaki payı ise yüzde 16 oldu.

"İlk 8 ayda artış yüzde 14"

Antalya’ya gelen gurbetçilerin ilk 8 ayda geliş sayısı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14’lük artışla 360 bin 348 kişiye yükseldi. 2014 yılının ilk 8 ayında Antalya’ya gelen gurbetçilerin sayısı 297 bin 212, 2015 yılında 315 bin 636, 2016 yılında ise, 635 kişi azalışla 315 bin 1 kişi oldu. 2017 yılında ise geçtiğimiz seneye oranla 45 bin 317 kişi artarken yüzde 14’lük artış sağlandı.