Antalya’ya hayvan borsası kuruluyor

9 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek olan yatırımla hayvancılık sektörüne katkı sağlanması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı devam meclisi belediye meclis salonunda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı 3 oturumda gerçekleşti. Mecliste, Antalya Ticaret Borsası tarafından kurulan Antalya Hayvancılık A. Ş.’nin, yüzde 70 hissesinin Büyükşehir Belediyesi’ne şartsız ve bedelsiz olarak verilmesi, Antalya Spor Klübü Derneği’ne destek sağlamak amacıyla 40267,5 metrekarelik alanın işletilmesi hakkının verilişi ve Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet aracı için 20 milyonluk kredi çekimi ile ilgili maddeler görüşüldü. Her üç madde de oy çokluğuyla meclisten geçti.

"Özlem çekilen bir ihtiyacı gidermiş olacağız"

Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Türel, Antalya Ticaret Borsasıyla birlikte girdikleri ‘Hayvan Borsası’ yatırımının, vatandaşlar için önemine işaret etti. 9 Milyonluk bir yatırımın gerçekleşeceğini kaydeden Türel, “Borsayla yapmış olduğumuz görüşmelerde toplamda 6,5 milyon liralık yatırımı Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. 2, 5 milyon yatırımı da Antalya Ticaret Borsası karşılayacak ve Antalya ve sektörün uzun yıllardır özlemini çektiği ihtiyaçlarından bir tanesini gidermiş olacağız” dedi.