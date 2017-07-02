Antalya’ya Haziran ayında 1,5 milyonun üzerinde turist geldi

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında "Antalya’nın Sualtı Cenneti" adlı kitabın sergisi ve imza törenine katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son 2-3 gündür hem Antalya’da hem de Türkiye’de 80 yılın en sıcak günlerini yaşadıklarını belirten Vali Karaloğlu, “Nem oranları Antalya’da çok düştü yüzde 10’lara kadar geriledi. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, ormanların ağırlıklı olarak kızılçam ormanı olması bizim yangın riskimizi çok arttırıyor. Alanya’daki ilk yangın dün itibariyle kontrol altına alındı. Şuanda soğutma çalışmaları tamamlanmak üzere ama yangın riskimiz devam ediyor. Bugün Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi’nde yangınımız var. Arkadaşlar yangına müdahale ediyor. Kaş’ta da yangınımız var oraya da ekiplerimiz müdahale ediyor. Temennim bu sıkıntılı süreci özellikle havanın çok sıcak olduğu, nemin çok düşük olduğu dönemi daha az yangınla atlatabiliriz” dedi.

“Yanan her ormanda akciğerlerimiz yanıyor”

Yangınlarda vatandaşlara çok önemli görevlerin düştüğünü ifade eden Vali Karaloğlu, “Her şeyden önce çok dikkatli olmamız lazım. Kesinlikle orman ve etrafında bir de havanın bu kadar kurak olduğu, bu kadar sıcak olduğu bir dönemde kesinlikle yangın, piknik türü şeylerden uzak durmamız lazım. Her halükarda yangın riski varsa, yangın ihtimali varsa ‘112 Acil Çağrı Merkezi’mize’ hızlı bir şekilde haber verirlerse, yangına ne kadar hızlı müdahale o kadar çabuk söndürme şansımız var. Vatandaşlarımızın bu iki konuda dikkatli olmaları hem de ihbarların hızlı yapılması noktasında yardım bekliyoruz. Yanan her ormanda akciğerlerimiz yanıyor. Hep beraber bu değerlerimiz korumamız gerekiyor” diye konuştu.

“Çalışmalar tamamlansın o zaman kamuoyuyla paylaşırız”

Alanya’daki yangınla ilgili hasar tespitinin devam ettiğini söyleyen Vali Karaloğlu, şunları kaydetti:

“Şu anda çalışmalar devam ediyor. Hem miktar bakımından hem de yangının sebebi bakımından daha net şeyleri önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Tahmini rakamlar var ama onları şimdi söyleyip kafaları karıştırmaya gerek yok. Çalışmalar tamamlansın o zaman kamuoyuyla paylaşırız.”

“Geçen seneye göre 2016 Haziran ayında gelen turist sayısını yüzde 103 üzerinde bir rakamla tamamladık”

Antalya Havaalanına son 2 senenin en yüksek yolcu sayısına ulaştığını dile getiren Karaloğlu, Haziran ayında bir milyon 500 bini geçtiğini söyledi. Karaloğlu, “Bundan önceki rekorumuz bayramdan bir gün önceki arefe günüydü. O günkü rakam 64 bin kişilik bir rakam vardı. Dün 69 bin rakamını gördük. Temennimiz her geçen gün Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı artsın. Önümüzdeki günlerde 69 bin rakamını da geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Elimizdeki veriler onu gösteriyor. Haziran ayı bir milyon 500 bini geçerek tamamlandı. Geçen seneye göre haziran ayı itibariyle yani 2016 Haziran ayında gelen turist sayısını yüzde 103 üzerinde bir rakamla tamamladık. Bundan sonraki süreçte de bu artışın devam etmesini arzu ediyoruz. Hedefimiz olan 10 milyon yabancı turist sayısını geçeriz diye temenni ediyoruz” dedi.