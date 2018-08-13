Antalya’ya kurbanlık gelmeye başladı

Kurbanlık hayvanlar, Muratpaşa Belediyesi Veterinerinin kontrolünün ardından satış alanlarına alınıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin belirlediği satış alanlarına kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı. Muratpaşa’da kurbanlık hayvan satış noktaları olarak, Mehmetçik Mahallesi Gazi Bulvarı üzeri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) karşısı ile Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak olmak üzere 2 adet kurbanlık hayvan satış noktası belirlendi. ATSO karşısına 196 adet satış ve 30 kesim alanı, Ermenek Mahallesi Aycan-1 Sokak’ta ise 30 adet satış ve 20 kesim alanı hazırlandı.

Ücretsiz kesim alanları

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, 444 80 07 numaralı Turunç Masa Çağrı Merkezi’nden randevu alan vatandaşlara, ATSO karşısı ve Ermenek Mahallesi’ndeki satış alanlarında ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar, daha önce aldıkları sıra numarasını belirterek, ücretsiz kurban kesimi hizmetinden yararlanabilecek. Bu iki kesim alanında, Muratpaşa Belediyesi’nin kasapları görev yapacak. Vatandaşlar, bu iki noktada kurbanlarını kendileri de kesebilecek. Kesim noktalarında, hijyen kuralları ve hayvanlara eziyet edilmemesi için önlemler alındı.

Kendileri kesmek isteyenler için 3 ayrı merkez

Muratpaşa Belediyesi, bununla birlikte kurbanlarını kendi kesmek ya da kestirmek isteyenler için de ilçenin 3 ayrı noktasını kesim alanı olarak belirledi. Konuksever Mahallesi 821 ve 781 Sokak kesişiminde bulunan Konuksever kapalı pazarı, Cumhuriyet Mahallesi kapalı çarşamba pazarı ve Bayındır Mahallesi’nde bulunan salı pazarında Kurban Bayramı öncesi özel kesim alanı oluşturuldu.