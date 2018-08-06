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06 Ağustos 2018 15:55

Antalya’ya tarihi lokomotif geliyor

Kepez Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın hurdaya ayırdığı vagondan sonra, şimdide Uşak’tan 20.

Antalya’ya tarihi lokomotif geliyor

06 Ağustos 2018 15:55

Yüzyılın ilk buharlı lokomotifini Antalya’ya getiriyor.


Kepez Belediyesi, Antalyalıları tren vagonundan sonra lokomotif ile tanıştıracak. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) hurdaya ayırdığı Haydarpaşa Tren İstasyonu’ndaki vagonu Antalya’ya getirerek, treni olmayan kente bir ilki yaşatan Kepez Belediyesi, şimdi de lokomotif getiriyor. Uşak’tan yola çıkan 20. Yüzyılın ilk buharlı lokomotifi 7 Ağustos Salı günü Antalya’da olacak. Lokomotif, kütüphaneye dönüştürülen vagon ile birleştirilerek, treni olmayan Antalya’ya bir ilk daha yaşatılacak.



Tütüncü: “Gün yüzüne çıkardığımız obje”


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezlilere ve Antalyalılara bir ilki daha yaşatmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, “ Türkiye tarihinin nice hatıralarına şahit olmuş 20. Yüzyılın ilk buharlı lokomotiflerinden biri olan bu tren, hurdalıklardan gün yüzüne çıkardığımız tarihi bir objedir. Uşak’tan gelen treni Dokuma Park’ta sergileyeceğiz” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, daha önce TCDD’nın hurdaya ayırdığı Haydarpaşa Tren İstasyonu’ndaki vagonu Antalya’ya getirmiş ve treni kütüphaneye dönüştürmüştü.




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