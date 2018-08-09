Antalya’ya tatile gelen askerin şüpheli ölümü

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’ndeki bir apartın dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde görev yaptığı öğrenilen Uzman Onbaşı Yasin Aksel (24), kuzenleriyle birlikte bir aparta yerleşti. Gün içinde denize girip tarihi yerleri gezen Yasin Aksel’in sabaha karşı fenalaştığını ve burnundan kan geldiğini gören yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Aparta gelen sağlık ekipleri Yasin Aksel’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Aksel’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılırken, cenazesi memleketi Niğde’de toprağa verilecek. Aksel’in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.