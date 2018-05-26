Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 18:27

Antalya’ya uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’da düzenlenen operasyonda doğu illerinden uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.

Antalya’ya uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

26 Mayıs 2018 18:27


Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Doğu illerinden Antalya’ya uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.


Ankara plakalı aracın doğu illerinden Antalya’ya uyuşturucu-uyarıcı madde getirdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, dün 08.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonu önünde oluşturulan uygulama noktasında bahse konu araçta arama yaptı. Araçta, 12 paket halinde daralı 2 kilo 300 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek, araçta bulunan M.A.A. ile D.Ö. isimli şahıslar yakalandı.


Yakalanan şüpheliler haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç