Antalya’ya uyuşturucu madde operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Doğu illerinden Antalya’ya uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalandı.

Ankara plakalı aracın doğu illerinden Antalya’ya uyuşturucu-uyarıcı madde getirdiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, dün 08.00 sıralarında Aksu ilçesi Serik Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonu önünde oluşturulan uygulama noktasında bahse konu araçta arama yaptı. Araçta, 12 paket halinde daralı 2 kilo 300 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirilerek, araçta bulunan M.A.A. ile D.Ö. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şüpheliler haklarında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.