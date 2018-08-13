Antalya’ya yeni jandarma komutanı

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 28 general ile 25 albayın çeşitli görevlere ataması gerçekleştirildi. Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarda general atamaları ile il jandarma komutanlıklarına ait atamalar yer aldı.

Buna göre, Antalya Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Ankara’ya Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkanlığı’na atandı. Tuğgeneral Yıldız’ın yerine ise Tunceli Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur getirildi. Daha önce Bartın Jandarma Komutanlığı yapan Aktemur, geçen ay albaylıktan generalliğe terfi etmişti.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz Temmuz ayında Tunceli’de bulunan Sargir Tepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’nde incelemelerde bulunmuştu. Bakan Soylu, burada Tekin Aktemur’dan bilgi almıştı.