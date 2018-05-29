Antalya’yı akıllı telefonlar 4 dilde tanıtacak

Çetin konuşmasında Atatürk’ün, ‘Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözünü nerede söylediğini de meclis üyeleriyle paylaştı.

ATSO Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantı’sında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın turizm sezonuna iyi girdiğini ve sezon sonunda rekor getireceğini söyledi. Antalya’nın tanıtımı için projeler üretip çalışma içerisinde olduklarını kaydeden Çetin, Batı Antalya Kalkınma Ajansı (BAKA) destekli ‘Dijital Hafıza Projesi’ ile Antalya ve ilçelerinde yer alan tarihi ve kültürel bölgelerinde hikayelerini akıllı telefonlara kurulan uygulamalarla 4 dilde tanıtacaklarını söyledi.

"O sözün söylendiği noktayı çoğumuz bilmez"

“Uygulamayla birlikte, birçoğumuz Antalya’yı yeterince tanımadığımızı göreceğiz” diyen Çetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya için söylediği ünlü sözünden örnek vererek şöyle konuştu: “Atatürk’ün, manzaraya bakarak “Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir” sözünü söylediği noktayı çoğumuz bilmeyiz. Ben dahi bilmiyordum, öğrendim. Akra Barut’un olduğu yer. Bu tür çok sayıda yer veya yanından geçip ne olduğunu bilmediğimiz ilgi noktaları var. Bu noktalara ait çok güzel hikayeler var. Bu projeyle Antalya’da bir bölgede yürürken o çevreye ilişkin bilgileri telefonunuzda göreceksiniz. Ayrıca bilgilere QR kodlarla da erişilebilecek. Bu projemize BAKA’dan destek aldık, 500 bin liranın üzerinde bütçeli bir projedir. Dijital Hafıza Haritası Projesi hem Antalya kültürüne hem de turizmine katkı sağlayacaktır.”

Atatürk’ün sözüyle ilgili belirtilen adres Antalya’ın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunuyor.