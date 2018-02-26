Antalya’yı fetih coşkusu saracak

1-5 Mart tarihlerinde fetih yürüyüşü, fetih koşusu, Solo Türk’ün özel gösterisi, konferanslar ve spor etkinlikleriyle fetih coşkusu Antalya’yı saracak. Bu yıl 13’ncüsü düzenlenen Runatolia Maratonu da fetih koşusu adıyla gerçekleşecek. Diriliş Ertuğrul ekibi de fetih yürüyüşüne katılacak. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ise bir konferans verecek.

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Antalya’nın fethi kutlamaları bu yıl 1-5 Mart tarihleri arasında dolu dolu bir programla gerçekleştirilecek. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen kutlama için tüm hazırlıklar tamamlandı.Fetih kutlamaları tüm Antalya’yı saracak. Yürüyüşler, koşular, konferansların yanı sıra, Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk de gösterisiyle gökyüzünü şenlendirecek.

Okçuluk yarışları

1 Mart Perşembe günü ‘Bir Zamanlar Selçuklu’ sergisinin açılışı ile başlayacak etkinlikler aynı gün ‘Uluslararası Antalya Kongresi’ ile devam edecek. 2 Mart Cuma 09.00-12.00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı’ndan Karaalioğlu Parkı’na Fetih Koşusu yapılacak. 3 Mart Cumartesi 10.00’da Akdeniz Üniversitesi’nde Geleneksel Okçuluk Yarışması Antalyalıları heyecanlandıracak.

Fetih yürüyüşü ve koşusu yapılacak

Kutlamalar kapsamında 4 Mart Pazar günü 08.45’te Cam Piramit’te 13. Uluslararası Runtolia Fetih Koşusu yapılacak. Yine aynı gün 15.30 Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve Diriliş Ertuğrul oyuncularının da katılacağı Fetih Yürüyüşü kutlamalara renk katacak.

Solo Türk gsöterisi

Yürüyüşün ardından Karalioğlu Parkı’nda okçuluk, kılıç kalkan, mehter takımı gösterileri, oratoryo gerçekleştirilecek. Saat 18.15’te ise Solo Türk akrobasi timi gösterisiyle gökyüzünü şenlendirecek. Antalya’nın Fethi kutlamaları 5 Mart Pazartesi 16.00’da AKM’de düzenlenecek İlber Ortaylı konferansı ile sona erecek.