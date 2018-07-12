Antalya’yı konuştular

Başkan Hakan Tütüncü, ilk olarak AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve birlik yönetimini ziyaret etti. Tütüncü, ziyarette belediye ve AESOB’un geçtiğimiz yıllarda esnafın menfaatinin korunması, esnaf kültürünün yerleşmesi, esnafın daha çok kazanması ve üretim yapmasına yönelik adımlar attığını söyledi.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Tütüncü, “AESOB ile yapmış olduğumuz işbirliğinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Bu işbirliğimiz devam edecek. Birlik Başkanımız Adlıhan Dere ve birlik yönetimine yeni dönemde başarılar diliyorum. Dere ve yönetiminin, bereketli ve güzel bir çalışma dönemini esnaflarımıza sunacağına inanıyorum” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Tütüncü’nün göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalarla, ziyaretlerle sözde değil, özde esnaf dostu bir belediye başkan olduğunu gösterdiğini kaydetti. Tütüncü’nün her zaman esnafın ve birliğin yanında ve yanı başında olduğunun altını çizen Dere, “Hakan Başkan, şahsım ve diğer birliğe bağlı oda başkanlarından daha fazla esnaf ve sanatkârla iç içe oldu. Esnafa verdiği değerden dolayı kendisine teşekkür ederim. Kendisini seviyoruz. Bugüne kadar yaptığı çalışmalarda kendisine destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.

ATSO’dan eğitim, kültür ve sanat teşekkürü

Tütüncü, daha sonra ATSO Başkanı Davut Çetin’i ziyaret etti. Tütüncü, “ATSO, güzel bir yönetimle yoluna devam ediyor. Başarılarınız daim olsun. Antalya için işbirliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Antalya için güzel çalışmaları birlikte yapacağımıza inanıyorum. Yönetiminize ve meclisinize yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin de “Kepez Belediyesine yaptığı başarılı hizmetlerden ve odamıza verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Bundan sonrada Antalya için Kepez Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kentin yararına yapacağınız her türlü çalışmada yanınızdayız. Eğitime, kültür ve sanata yaptığınız katkılar için de teşekkür ederiz. Kepez Belediyesi’nin de yaptığı çalışmalarla Antalya artık kültür ve sanat anlamında artık marka olmaya aday şehirlerdin biri oldu.”