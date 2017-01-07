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07 Ocak 2017 18:31

Antalya’yı tedirgin eden ses kaydının sahibi kadından açıklama

Antalya’yı tedirgin eden ses kaydının sahibi kadından açıklama

07 Ocak 2017 18:31

Antalya’da sosyal medyada yer alan, kentte bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunulan ses kaydının sahibi Psikolog ve Yaşam Koçu A.Ö. yazılı açıklama yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan, Antalya’da bomba yüklü araç ve canlı bomba yakalandığına dair iddialarda bulunan ses kaydının sahibi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Psikolog ve Yaşam Koçu A.Ö. yazılı bir açıklama yaptı.
İnternette yayımlanan sesin kendisine ait olduğunu kaydeden A.Ö. ses kaydını 8 kişiden oluşan Whatsapp gurubundaki arkadaşlarıyla paylaştığını fakat ses kaydının dışarıya sızdırıldığını savundu.
A.Ö. açıklamasına şöyle devam etti:
“Şu an, terörle mücadele görevleri nedeniyle bir ömür bedel ödemiş bir ailenin kızı olarak, hem de terör üzerinden "halkı korku ve paniğe sevk etme suçlamasıyla" infaz edilmekteyim. İnternette yayımlanan ses bana aittir. Ses kaydında dile getirilen vakıalar, o gün ve bir gün önce bütün Antalya’ da konuşulan, halk arasında dedikodusu yapılan olaylardan ibarettir. Ben de herkes gibi başkalarından duymuş bulunduğum olay ya da dedikodular hakkında, sadece 8 kişiden oluşan Whatsapp gurubumuza mesaj gönderdim. Amacım onların dikkatli olmasını sağlamaktı; kim eşine, dostuna, ailesine bu katkıda bulunmaz ki. Yani mesajım genele gönderilmemiş, sadece 8 arkadaşımdan oluşan kapalı bir guruba iletilmiştir. Ne yazık ki ses kaydının genele iletimi, gurup içerisinden bir arkadaşın mesajımı dışarıya sızdırması ile söz konusu olmuştur. Nitekim yapılan soruşturma kapsamında benim sadece 8 kişiye kapalı mesaj attığım, kamuoyuna açık bir iletide bulunmadığım kanıtlarıyla olarak ortaya çıkmıştır. Ses kaydında yer alan "emniyetten çıktım" ifadesi de o gün annemin bir işlemi için (annem ve babam emekli emniyet görevlisidir) emniyette bulunmam ve emniyette bulunduğum sırada ısrarla beni arayan, yazan arkadaşlarıma ancak çıkınca, bulunduğum yeri de açıklayarak mesaj göndermemle ilgilidir. Ve son olarak ben havaalanında gözaltına alınmadım, yapılan davet sonucu Emniyete, kendi ayağımla gittim. Ülkemi ve halkımı seviyorum, değil onları korkuya sevk etmek ve onlara zarar vermek, ben onlar için sadece canımı verebilirim.”



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