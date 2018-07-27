B’nin oğlu ile gelinin de bulunduğu 1’i kadın 31 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK’te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından geçtiğimiz nisan ayında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016’da görevden alınan eski ANTBİRLİK Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ’kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ’icbar suretiyle irtikap’ ve ’zimmet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

ANTBİRLİK’in 50 milyon zarara uğratıldığı iddiası

Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK’e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. Şahısların, ANTBİRLİK’in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.

İlk dalgada 11 kişi tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından 16 Nisan’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski ANTBİRLİK Başkanı A.B. ile H.E, A.D, E.U, F.C, H.B, K.E, M.S.A, M.Y, T.T. ve Z.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, E.A. ve A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

4 ay sonra ikinci dalgada 31 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında ANTBİRLİK’e bağlı Serik ilçesindeki S.S. 160 Nolu Serik Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi eski yönetim kurulu üyelerinin ’hayali pamuk alımları, usulsüz kredi kullanımları, muhasebede, bilgi işlem sisteminde ve depolarda bir takım hileli’ yöntemlere başvurularak birliği ve Serik Kooperatifini zarara uğrattıkları iddia edilen 37 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz salı günü sabaha karşı il merkezi, Serik ve Manavgat ilçelerinde yaptığı eş zamanlı baskınlarla aralarında daha önce tutuklanan eski ANTBİRLİK Başkanı A.B.’nin oğlu ve gelini ile eski Kooperatif yönetim kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyesi, öğretmen, esnaf ve çiftçinin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, firari 5 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında M.B, E.B, A.Ö, H.Ç, A.Ç, M.A, R.Y, U.E, A.K, R.K, M.Ç, R.İ.’nin de bulunduğu 31 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.