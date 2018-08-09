ANTBİRLİK yönetim değişikliği ile birlikte yatırımlarına devam ediyor. Yeni yönetim, hizmet içi araç filosuna piyasa değeri 1 milyon TL olan 15 araç daha ekledi. Yönetim daha önce de 30 milyon TL’ye 7 büyük kamyon, 5 tane 4’lü pamuk toplama makinesi, 3 tır, 2 tane silaj biçme makinesi, 6 tane iş kepçesi, 2 tane silaj paketleme makinesi alımı yapmıştı.

"Hızlı hizmet amaçlıyoruz"

ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, birliğin her zaman çiftçinin emrinde olduğunun altını çizerek, “Çiftçi bizim herşeyimiz. ANRBİRLİK olarak yatırımlara hem tarım makinelerinde hem de hizmet içerisinde hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Hızlı hizmet amaçlıyoruz. Çiftçimiz ne üretirse biz satın alacağız. Üreticinin pazarının önünü açacağız. Bu yıl buğday alımlarımızı yaptık. Buğdayda rekor bir fiyat verdik. Önümüzde pamuk hasadı var. Çiftçimiz için her türlü pazarı bulacağız. Önce çiftçi kazanacak, sonra biz kazanacağız. Yeni aldığımız 15 aracımız birliğimize hayırlı olsun” dedi.