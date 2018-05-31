ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada ülke genelinde bu yıl yaşanan kötü hava koşullarının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yıldız, açıklamasına “Bu yıl ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de mevsimler çok değişken. Soğuk-sıcak, kurak ve yağmurlu geçen dönem içinde arazilerimizde tarım zararlıları ve hastalıklarını daha erken ortaya çıkabilir” diye uyardı.

Üretici dikkatli olsun

Üreticileri daha dikkatli olmalarını isteyen Yıldız, “Hava şartlarından oluşaçak zararlı popülasyon pamuk bitkilerinde daha erken yaşanabilir. Üreticimiz yeşil kurt, beyazsinek, kırmızı örümcek, yeşil sinek ve yaprak bitine karşı dikkatli olsun” dedi. Üreticilerin daha sık ekili arazilerini incelemesini isteyen Yıldız, “Zararlıyı tespit ettikleri anda kooperatiflerimizi veya genel müdürlüğü arayarak bilgilendirip zirat mühendisi desteği istesinler. Zaten bizde mühendislerimize sahadayız” dedi.

Doğal afet uyarısı

Antalyalı çiftçileri tarım zararlıları konusunda uyaran Yıldız doğal felaketlere de dikkat çekti. Yıldız, olumsuz koşullar nedeniyle ani sel baskınları, aşırı dolu yağışlarının yaşandığını ifade etti. Üreticilerin yaşanan olumsuz hava şartlarını gözardı etmesini belirten Yıldız, “Çiftçi mağduriyet yaşamaması için mutlaka ürününü sel, dolu, fırtına, hortum gibi doğal afetlere karşı tarım sigortası yaptırsın. Antbirlik Sigorta olarak hizmetlerindeyiz” diye konuştu.