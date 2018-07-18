5 asit oranıyla kalitesini ispatladı.

ANTBİRLİK tarafından bu yıl ilk defa ANTBİRLİK’e ait arazilerden toplanan 6 ton zeytinden üretilen ANTBİRLİK zeytinleri Akdeniz bölgesinde kalitesini kanıtladı. ANTBİRLİK’in kendi fabrikasında ilk kez üretilen zeytinyağı Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılan muayene ve analiz raporunda 0.5 asit oranını yakalayarak kendini ispat etti. İlk kez vatandaşın tüketimine sunulan zeytinyağlarına şuana kadar çok sayıda fabrikadan sipariş yağdı. Toplandıktan sonra aynı gün içerisinde ANTBİRLİK’e ait fabrikada sıkılan zeytinlerden elde edilen yağlar ilerleyen yıllarda birçok ilde tüketiciye ulaşmak için piyasaya sürülecek.

"Biz ürünlerimize güveniyoruz"

ANTBİRLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, ilk kez bu yıl ANTBİRLİK markasıyla piyasaya sürdükleri zeytinyağında kaliteyi yakaladıklarını ifade etti. Tam kapasiteli laboratuvarda yaptırdıkları analiz sonucunda ürünlerinin asit oranının 0.5 olduğunu açıklayan Yıldız, "Sonuçlar ve yüzde 0.5 oranı, ürünümüzün tat, koku ve asidite olarak kaliteli olduğunu ortaya koyuyor. Kendi bahçelerimizde tamamen doğal şartlarda yetiştirdiğimiz zeytinleri, hasat zamanında ağacından topladığımız ürünleri aynı gün fabrikamızda sıktırmamız da kalitemize büyük katkısı oluyor. Bu yıl tat, koku ve kalite bakımından övgüler aldık. Önümüzdeki yıllarda daha profesyonel bir çalışma ile ürünümüzü hem Antalya geneline hem de ülke geneline yaymak. Birkaç yıl içinde ANTBİRLİK zeytinyağı ile Antalya’da marka olacağımızdan en küçük bir şüphemiz bile yok. Biz ürünlerimize güveniyoruz. Organi başvurusu da yaptık" dedi.