ANTBİRKLİK Genel Müdürü Hasan Yıldız, Antalya’da tarımın önemli merkezlerinden Aksu’da pamuk arazilerini gezerek 2018 yılı pamuk üretimini değerlendirdi. Antalya’da bir önceki yıla oranla pamuk üretiminde yüzde 10 artış olduğunu kaydeden Yıldız, “Bölgemizde bu yıl pamuk ekimi 55 bin dekar ile 60 bir dekar arasında yapıldı. Tarım İlçe Müdürlükleri tarafından kayıt altına alınan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre bu yıl yüzde 10 artış var. Bu yıl ANTBİRLİK olarak pamuk ekili arazilerimizden 25 bin ile 27 bin ton kütlü pamuk alımı bekliyoruz. Devletimizin pamuk üreticisine verdiği teşvikler üretimi arttırdı. ANTBİRLİK’in maddi manevi desteği bu artışta önemli bir faktör oldu. Pamuk bölgemiz ve aynı zaman da ülkemiz için stratejik bir öneme sahip” dedi.

“Çiftçimiz iki yıldır pamuk üretiminden ciddi para kazanıyor.”

Pamuğun önemini bildiklerini ve buna göre yatırım yaptıklarını kaydeden Yıldız, “Doğru yönlendirme sonucunda çiftçimiz iki yıldır pamuk üretiminden ciddi para kazanıyor. Bu gelecek için umut veriyor. Uzun yıllardır ilk defa Antalyalı çiftçiye 2017 yılında yatırdıkları pamuk için kilo başına 45 kuruş kar payı verdik. Bu da pamuk üreticisi için müthiş bir motivasyon oldu. Pamuk üretimini artırmak için elimizden geleni yapacağız. Ekim öncesi ve ekim sonrası her türlü maddi manevi desteğimizi çiftçimize veriyoruz. ANTBİRLİK olarak önümüzdeki yıllarda hedefimiz pamuk üretimine yeniden ivme kazandırmak ve ekim alanlarını arttırmak olacak. Bu konuda bakanlıklarımız ile de ortak çalışmalarımız başladı. Önce çiftçimiz kazanacak daha sonra bir kazanacağız” açıklamasında bulundu. Pamuk tarlalarında pamukları yerinde inceleyen Yıldız, çiftçiden her konuda kendilerine danışmalarını istedi.