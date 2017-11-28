ANTDOB’dan "Fındıkkıran" Balesi

ANTDOB, yeni yıl kutlamalarıyla özdeşleşmiş ve dünyaca ünlü bale toplulukları tarafından yılbaşı öncesi sahnelenen Fındıkkıran balesini, 30 Kasım Perşembe ve 2 Aralık Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi opera sahnesinde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Çaykovski’nin bestelediği son bale olan eserin reji ve koreografisi Mehmet Balkan’a ait. ANTDOB Orkestrası’nı şef Hakan Kalkan yönetiyor. Lale Balkan’ın sahne yönetmeni olduğu eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Aydan Çınar ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

E.T.A. Hoffmann’ın Fındıkkıran ve Fareler Kralı öyküsünden uyarlama olan yapıtta, Clara, yılbaşında hediye olarak, amcası Drosellmayer’den kurşun bir asker (Fındıkkıran) alır. Clara’nın aldığı hediyeyi kıskanan kardeşi Fritz, Fındıkkıran’ı almak isteyince oyuncak kırılır, Clara üzülür. Yılbaşı partisi bittiğinde tüm konuklar ayrılır. Uykusu kaçan Clara oyuncağını merak eder. Yılbaşı ağacının altına giden Clara orada uykuya dalar, seyirciyi rüyasında maceradan maceraya götürür.