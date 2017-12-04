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04 Aralık 2017 13:04

ANTDOB’dan “Stabat Mater” konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Giovanni Battista Pergolesi’nin en ünlü eserlerinden ve Jacopone da Todi’ye ait sözleriyle ağıta dönüşen ’Stabat Mater’ konserini gerçekleştirecek.

ANTDOB’dan “Stabat Mater” konseri

04 Aralık 2017 13:04


ANTDOB, 7 Aralık’ta Giovanni Battista Pergolesi’nin en ünlü eserlerinden ve Jacopone da Todi’ye ait sözleriyle ağıta dönüşen ’Stabat Mater’ konserini Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.


ANTDOB orkestrasını Ömer Yöndem yönetecek. Başkemancı olarak Koray Önel’in yer aldığı, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve mezzo soprano Medine Tuganova’nın solist olarak sahne alacağı konserde aynı zamanda H. Purcell’in ’Fairy Queen Suit’i seslendirilecek.


Giovanni Battista Pergolesi’nin bestelediği ’Stabat Mater’ 7 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de seslendirilecek.




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