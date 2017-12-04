ANTDOB’dan “Stabat Mater” konseri

ANTDOB, 7 Aralık’ta Giovanni Battista Pergolesi’nin en ünlü eserlerinden ve Jacopone da Todi’ye ait sözleriyle ağıta dönüşen ’Stabat Mater’ konserini Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.

ANTDOB orkestrasını Ömer Yöndem yönetecek. Başkemancı olarak Koray Önel’in yer aldığı, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve mezzo soprano Medine Tuganova’nın solist olarak sahne alacağı konserde aynı zamanda H. Purcell’in ’Fairy Queen Suit’i seslendirilecek.

Giovanni Battista Pergolesi’nin bestelediği ’Stabat Mater’ 7 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de seslendirilecek.