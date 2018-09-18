Antik kent gün yüzüne çıkıyor

Antalya'nın 2 bin 200 yıllık tarihe sahip, bilinmeyen antik kenti Lyrboton Kome, 4 yıllık çalışmanın neticesinde gün yüzüne çıkıyor.

Kepez Belediyesi'nin öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile başlatılan Lyrboton Kome'nin gün yüzüne çıkartılması çalışmalarının 1. Etabı tamamlandı. Perge Antik kentine ait ve o dönemde zeytinyağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, 20 Eylül Perşembe saat 16.00'da törenle açılacak. Projenin tanıtımı ve 1. Etabın kontrollü olarak ziyaretçiye açılacağı tören, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Kültür Müdürü İbrahim Acar ve Müze Müdürü Mustafa Demirel'in katılımlarıyla gerçekleşecek. Lyrboton Kome, arkeolojik kazı çalışmalarına ilk etapta, tarihi şehrin ana yolu çevresinde, zeytinyağı işliklerinde, Roma Dönemi hamam kalıntısında, Bizans dönemi kiliselerinde, sivil konutlarda, Arete Kulesi bölgesinde bitki temizliği ile başlanmıştı.