Antik kentler, müzikle yankılanacak

Tarihi müzikle buluşturacak etkinlik kapsamında ünlü tenor Hakan Aysev de Kaş ve Alanya'da konser verecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, binlerce yıllık mirasıyla tarihe ışık tutan antik kentleri muhteşem konser programlarıyla Antalyalılarla buluşturuyor. Kültür ve sanatın başkenti Antalya'daki antik kentler müziğin ritmi ile yeniden hayat bulacak.

Hakan Aysev Kaş ve Alanya'da

Ücretsiz gerçekleşecek Antik Kent Konserleri kapsamında Kaş Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu ve Alanya Kızılkule'de ünlü tenor Hakan Aysev sahne alacak. Grup Kaçak, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları ve Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nun (ABBO) sahne alacağı konser programı ise şöyle;

14 Eylül Cuma saat 17.30 - Demre Myra Antik Kent Tiyatrosu ABBO Film Müzikleri

15 Eylül Cumartesi saat 18.00 - Kaş Xanthos Antik Kent Tiyatrosu Grup Kaçak

16 Eylül Pazar saat 17.30 - Kaş Patara Meclis Binası İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Nostalji Müzikleri

18 Eylül Salı saat 20.00 - Kaş Antiphellos Antik Kent Tiyatrosu - Hakan Aysev

19 Eylül Çarşamba saat 17.30 - Aksu Perge Güney Hamamı - İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Yeşilçam Müzikleri

20 Eylül Perşembe saat 20.30 - Gazipaşa Selinus Sahil Antik Kenti- İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Nostalji Müzikleri

21 Eylül Cuma saat 21.00 - Alanya Kızılkule Yanı - Hakan Aysev

22 Eylül Cumartesi saat 20.30 - Side Antik Kent Tiyatrosu - ABBO Film Müzikleri