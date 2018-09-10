Antika severler Kepez'de buluştu

Kepez Belediyesi, DokumaPark'ta ‘Antika ve Nostalji Festivali' düzenledi. Her ayın 2. ve 4. pazar günleri düzenli olarak açılacak olan ‘Antika Pazarı' antika severleri bir araya getirecek.Kepez Belediyesi, geçmişe dair iz arayanları DokumaPark'ta buluşturdu. DokumaPark'da düzenlenen açık arttırma ve müzayedelerde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tütüncü, “DokumaPark hatıralara ışık tutuyor”

Dokuma'nın tarihi günlerinden birini yaşadığını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ve hatta Akdeniz Bölgesinin ilk ve tek antika pazarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin farklı yerlerinden ve Antalya'dan 50'yi aşkın antikacının stant açtığını belirten Başkan Tütüncü, “Antikacılar ellerindeki koleksiyonu şehrimizle paylaşıyorlar. Antika satın almak isteyen çok sayıda hemşehrimiz bugün festivalimize geldi. Antika büyük bir tutku ve bu tutkunun peşinde koşan insanları biz DokumaPark'a davet ediyoruz. DokumaPark son yıllarda hatıralara ışık tutan çok sayıda etkinlik ile Antalya'nın yükselen gelişen en önemli markalarında biri oldu. Burası yaşamın bütün renklerinin bir araya geldiği ve ele alındığı çok önemli bir yaşam merkezi… Böylesine güzel bir yaşam merkezini halkımıza armağan etmiş olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Antalya'ya Antika Pazarı

Antika'nın bir tutku olduğuna da değinen Başkan Tütüncü, “Antika ile uğraşmak, insanı spor yapmak, balık tutmak gibi hayatın tek düzeliğinden yorucu yanından alıp uzaklaştırıyor. Burayı tutkularının peşinde koşan insanların merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Antikaya merak duyan hemşehrilerimizi her ayın 2. ve 4 pazar günleri DokumaPark'a bekliyorum” diye konuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, ‘Antika Pazarı'ndan alışveriş yaptı. Her ayın 2. ve 4. pazar günleri düzenli olarak açılacak olan ‘Antika Pazarı', geçmişe dair iz arayanları bir araya getirecek.