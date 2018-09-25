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Antika tutkunları Dokumapark'ta

Kepez Belediyesi’nin her ayın 2.

Kepez Belediyesi'nin her ayın 2.ve 4. Pazar günleri DokumaPark'ta düzenlediği ‘Antika Pazarı' yüzlerce antika tutkununu bir kez daha buluşturdu. Nostaljik motosiklet ve bisikletlerinde yer aldığı Antika Pazarı' çocukların da büyük ilgisini çekti.


Kepez Belediyesi'nin ‘Antika ve Nostalji Festivali' ile açılışını gerçekleştirdiği ‘Antika Pazarı' hafta sonu yine antika tutkunlarını bir araya getirdi. Her ayın 2. ve 4.Pazar günleri düzenlenen'Antika Pazarı' bu hafta yine yüzlerce antika severi buluşturdu. Türkiye'nin ve Antalya'nın dört bir köşesinden çok sayıda kolleksiyoner ve antika tutkununa ev sahipliği yapan DokumaPark, nostaljik motosiklet ve bisiklet tutkunlarını da ağırladı.



Tütüncü, antika eserleri inceledi


DokumaPark'ta geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sanat El Emeği Çarşısı'nda kurulan Antika Pazarı'nı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de ziyaret etti. Başkan Tütüncü, antikacıları gezerek, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Tarihe ışık tutan objeleri de tek tek inceleyen Başkan Tütüncü, antikanın bir tutku olduğunu söyledi. Başkan Tütüncü, her ayın 2. ve 4. Pazar günleri DokumaPark'ta açılan Antika Pazarı'nı tutkularının peşinde koşan insanların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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