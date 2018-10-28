ANTMUDER Başkanı Karataş, AKGİAD'ın misafiri oldu

Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMUDER) Başkanı Deniz Karataş, Aksu Genç İşadamları Derneği'ni (AKGİAD) ziyaret etti.

Fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Başkan Karataş Sivil Toplum Kuruluşları'nın önemine değindi. AKGİAD'ın Aksu da önemli bir misyon yüklendiğini belirten Karataş, “Her fırsatta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiğimiz ilçemizin, önemli sivil toplum kuruluşlarından AKGİAD'ın çalışmalarını önemsiyor ve tam destek veriyoruz. Genç ve heyecanlı bir yönetim kadrosundan oluşan derneğimizin Aksu'nun kalkınması ve daha modern, çağdaş bir ilçe olma yolunda alınan kararlar, yürütülen çalışmalarda görüşleri önemsenen, bir dernek olduğu görüşündeyim. Genç arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından izliyoruz” dedi.

AKGİAD Başkanı Duran Celbiş ise ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek, “Müteahhitler Derneği Antalya'da müteahhit ve inşaat sektörünün gelişmesi yönünde verdiği çabanın yakın tanığıyız. Deniz KARATAŞ Başkanın Aksu'ya aktardığı tecrübeler ve yatırımlardan da ayrıca heyecan duymaktayız. Bizler onun tecrübe ve birikimlerinden faydalanmamız, bizim için ayrıca bir şanstır. Aksu'nun geleceğine katkı veren tüm değerler ile, daima dirsek temasında olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.