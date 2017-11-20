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20 Kasım 2017 11:29

ANTMÜTDER Başkanı Karataş’tan bürokrasi eleştirisi

Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı Vekili ve Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği (ANTMÜTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Karataş, müteahhitlerin kentleri imar ve inşa etiğini belirterek, bürokrasinin yatırımları geciktirdiğini savundu.

ANTMÜTDER Başkanı Karataş’tan bürokrasi eleştirisi

20 Kasım 2017 11:29


ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, kamu kurum ve belediyelerin inşaat sektörü konusunda, müteahhitlere kolaylık göstermesini istedi. Müteahhitlerin kentleri imar, inşa eden, yol, köprü, baraj, okul, hastane, havaalanı, demiryolu, liman, altyapı, üst yapı üreten, küçük küçük kum tanelerini bir araya getiren müteşebbisler olduğu kaydeden Karataş, bürokratik işlemlerin yavaş ilerlediğini ve yatırımların geciktiğini ifade etti. 300’e yakın farklı iş kolun inşaat sektörüyle birlikte çalıştığını belirten Karataş, “Ankara ve bürokrasi, Türkiye’ye ayak uydurmalı. Olumsuz ve önyargılı yönden değil, empatiyle olumlu yönden yaklaşmalıdır. Biz mesleğin aktörleri olarak ‘ayağımıza taş düşmüş, ağrı ve acı çekerken Ankara bir şey olmaz’ dememeli. Sadece müteahhitlik değil elbet tüm sektörler kendini ifade edebilmeli, işte bu noktada milletvekillerine çok iş düşüyor. Bürokratik işlemler inşaat sektöründeki yatırımları geciktiriyor. Antalya ve ülkemiz her şeye rağmen büyüyor. Devletin zirvesi de kentleşme ile ilgili yatay yapılaşmaya önem veriyor. Biz inşaat sektörü, devletimiz ve milletimiz ile büyümeye ayak uydururken, büyüklüğümüzün yanı sıra, aynı zamanda mütevazi de olmalıyız” dedi.



“Hareket olan yerde bereket olur”


Karataş, "Büyük projeleri, küçük ayrıntıları bile atlamadan yapmalı, modern projelerle, yaşanabilir yapılaşmayla üreterek, iş, aş, ekmek sağlamalıyız" diyerek şöyle konuştu:


"Gözden kaçırılmaması gerekir ki, Türk müteahhitlik sektörü dünya ikincisidir, bizler çalışan, üreten müteşebbis bir camiayız, dolayısı ile aynı başarıyı yurt içinde gösterememiş olmanın sebepleri ortaya iyi konmalı. Hareket olan yerde, bereket olur, kazanç olur, iş, aş, olur. Biz ekonominin çarkını döndürürüz hiç kimsenin endişesi olmasın. Yeter ki gölge edilmesin başka ihsan istemeyiz."




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