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Aort damarı yırtılan polis şehit oldu

Antalya’da görev başında rahatsızlanan polis memuru geçirdiği aort anevrizması sonucu şehit oldu.

Antalya'da görev başında rahatsızlanan polis memuru geçirdiği aort anevrizması sonucu şehit oldu.


İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bilal Özdal, sabah mesaisi başındayken ayağında oluşan ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede Özdal'ın, yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Özdal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Şehit Bilal Özdal'ın cenazesi Antalya'daki töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderileceği öğrenildi.

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