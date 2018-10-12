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Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybeden polis memleketine uğurlandı

Antalya’da görev başında geçirdiği aort anevrizması sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verilmek üzere memleketi Malatya’ya gönderildi.

Antalya'da görev başında geçirdiği aort anevrizması sonucu hayatını kaybeden polis memuru toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 48 yaşındaki Bilal Özdal, dün sabah mesaisi başındayken ayağında oluşan ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede Özdal'ın, yüksek tansiyona bağlı aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Acil olarak ameliyata alınan Özdal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


1995 yılında Emniyet Teşkilatında göreve başlayan polis memuru Özdal için Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Daha sonra polis memuru toprağa verilmek üzere Malatya'ya gönderildi.

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