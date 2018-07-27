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27 Temmuz 2018 16:52

Apartman dairesinden gelen koku polisi alarma geçirdi

Antalya’da bir apartman dairesinden yayılan kötü koku polisi alarma geçirdi.

Apartman dairesinden gelen koku polisi alarma geçirdi

27 Temmuz 2018 16:52

Kokunun kaynağının arızalanan buzdolabındaki bozulan etler olduğu belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 103 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D. eşi ve çocuklarıyla bir hafta önce memleketi Çorum’a gitti. Aradan geçen 3 gün sonra evden kötü kokular gelmeye başladı. Evde birinin öldüğünü zanneden mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. İhbarla eve gelen polis, yaptığı incelemenin ardından kapının açılması için durumu itfaiyeye bildirdi. Balkondan eve giren itfaiye, kokunun buzdolabında bozulan etlerden kaynaklandığını belirledi. Çorum’da bulunan Ali D.’nin gönderdiği bir arkadaşı aracılığıyla bozulan etleri evden aldıracağı öğrenildi.




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