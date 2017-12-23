Aracın altında kalan çocuk için seferber oldular

Sosyal medyada paylaşılan ve hangi ilde çekildiği belirlenemeyen görüntülerde, bir market önünde geri geri manevra yapan sürücü ilk olarak kaldırımda yürüyen bir kişiyi ezmekten son anda kurtuldu. Uzun süre dönmek için çaba harcayan sürücü dönüşünü tamamlayıp yoluna devam edeceği sırada, markette alışveriş yapan annesinin yanından koşarak dışarı çıkan 3 yaşlarındaki erkek çocuğu görmeden altına aldı. Çocuğunun aracın altında kaldığını gören anne koşarak feryatlar içinde dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşlar hemen otomobili kaldırıp çocuğu aracın altından almak istedi. Bu sırada küçük çocuğun kardeşi market kapısında gözyaşlarına boğuldu. Onlarca vatandaşın aracı kaldırarak çocuğu kurtardığı görüntülere yansıdı.