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03 Temmuz 2018 14:16

Aracını kundaklayanı bulana 10 bin TL ödül

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir mobilya ustası, yaklaşık 100 bin TL değerindeki lüks aracını kundaklayan şahsı bulana 10 bin lira vereceğini söyledi.

Aracını kundaklayanı bulana 10 bin TL ödül

03 Temmuz 2018 14:16


Olay, geçtiğimiz yıl 23 Temmuz’da saat 04.00 sıralarında Kadıpaşa Mahallesi’ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan mobilya ustası Ömer Yavuz’a ait 07 NS 320 plakalı lüks cip, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Cipin yandığını gören vatandaşlar ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Kundaklandığı iddia edilen 100 bin TL değerindeki araçta büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, aracı kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin bugüne kadar yaptığı çalışmalarda bir sonuç elde edilmediği belirtildi. Aracın alevlere teslim olduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Aracını yakanı bulana 10 bin TL ödül verecek


Alanya Sanayisi’nde mobilya işiyle uğraştığını aktaran Yavuz, aracının yanması üzerinden bir yıl geçtiğini söyledi. Yavuz, "12 ay önce aldığım aracım kundaklandı. Olayın üzerinden bir yıl geçti. Emniyet ekipleri epey uğraştı ama sonuç çıkmadı. Ben de kendi çabamla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aracı yakan kişinin görüntüleri elimizde var. Mutlaka bu olayı duyan, gören vardır. Bunu bize veya emniyet ekiplerine bildirene 10 bin lira ödül vereceğim" dedi.




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