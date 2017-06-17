Aracıyla 4 araca çarptı, yaya olarak kaçtı, sürücü bilmecesi yaşandı

Kazadan bir sür sonra olay yerine gelen bir kişi, kazayı kendisinin yaptığını söylese de vatandaşları İnandıramadı. Sabahleyin ise Ali Rıza A. isimli başka bir vatandaş aracın teslim edildiği Yediemin’e gelerek aracın kendisine ait olduğunu belirtip araçtaki cep telefonunu aldı.

Olay dün gece 02.15 sıralarında Eski Hisar Mahallesi 9513 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güllük Caddesinden gelerek Eski Hisar Mahallesi 9513 Sokağa dönen 33 LF 330 plakalı cip, caddenin sol tarafında park halindeki 07 LGN 42 ve 07 LOZ 44 plakalı otomobillerle, 07 L 8981 plakalı kamyonet ve 07 K 0433 plakalı minibüse çarptı. Araçlara çarpan sürücü cipi bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Kazanın ardından aşağıya inen araç sahipleri ve diğer mahalle sakinleri 155’i arayarak polis çağırdı. Polis geldikten sonra olay yerine gelen bir şahıs, kazayı kendisinin yaptığını söylerken kazanın ardından kaçan sürücüyü gören vatandaşlar kazayı yapanın bu şahıs olmadığını iddia etti.

Aracında büyük çapta maddi hasar meydana gelen 07 LOZ 44 plakalı otomobil sahibi Ahmet Ali Doğan “Gece 02.00 sıralarında işten eve geldim. Daha eve yeni girmiştim ki aşağıdan gelen gürültüyle birlikte balkona çıktım. Bir cip benim aracımın da aralarında bulunduğu araçlara çarpmıştı. Aracın sürücüsü önce geri çıkmaya çalıştı. Çıkamayınca da araçtan inerek elini kolunu sallaya sallaya caddeye doğru yürüyüp gitti. Üzerinde siyah gömlek veya tişört bulunuyordu. Daha sonra gelen ve aracı kullandığını belirten şahısla aracı süren kişinin hiçbir alakası yok. Şahıstan davacıyız” dedi.

Kaza yapan cip gece çekici ile Yediemin Otoparkına çekilirken, sabah otoparka gelen Ali Rıza A. İsimli şahıs aracın kendisine ait olduğunu kazayı da kendisinin yaptığını söyleyerek gece kaza sırasında aracın içerisine düşürdüğü cep telefonunu aldı.