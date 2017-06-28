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28 Haziran 2017 17:44

Aracıyla inşaat temeline düşerek ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir inşaatın yaklaşık 15 metrelik temeline aracıyla düşerek ağır yaralanan genç, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aracıyla inşaat temeline düşerek ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

28 Haziran 2017 17:44


Kaza, 16 Haziran günü saat 02.30 sıralarında Alanya’nın Sugözü Mahallesi’ndeki çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa yönüne giden Barış Akça idaresindeki 07 E 4684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki kaldırıma, daha sonra da şantiye girişindeki demir korkulukları kırarak betonların arasından 15 metrelik yapımı devam etmekte olan Alanya Adliyesi ek hizmet binası temeline uçtu.


Kaza sonrası ters dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Barış Akça ve yanında bulunan Coşkun Ç., ağır yaralandı. Kazayı gören ve yardıma koşan adliye polisi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri inşaatın temeline inerek araçtaki yaralıları çıkardı ve ambulansla hastaneye sevk etti. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde 12 gündür tedavisi süren Akça, bu sabah hayatını kaybetti.




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