Araçtan boşalan yağ zincirleme trafik kazasına sebep oldu: 1 yaralı

Kazada 3 araç hasar görürken 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Rus vatandaşı E.U.'nun kullandığı 07 ZB 179 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağına 500 metre mesafede arızalanırken, araçtan yola yağ boşalmaya başladı. Aynı istikamette seyir halindeki C.S.'nin kullandığı 06 BGG 772 plakalı otomobil yağın etkisiyle kayarak sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağ boşalan ve arıza yaptığı için yolun ortasında duran otomobile çarpmamak için sol şeride geçen otomobil arızalı otomobil ile çelik bariyer arasında sıkıştı. A.S.'nin kullandığı 41 AS 837 plakalı otomobil ise bu araçlara çarpmamak için direksiyonu kırınca çelik bariyerlere çarptı.

Zincirleme kazada otomobil sürücülerinden A.S. yaralanırken yaralı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Yolun sol şeridinde araçtan yağ döküldüğü için uzun süre trafik tek şeritten verildi. Karayolları ekiplerinin yola toz dökmesinin ardından trafik akışı normale döndü.