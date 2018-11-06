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Aranan 2 kişi Manavgat'ta yakalandı

Gaziantep ve Bandırma’da işledikleri suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalandı.

Gaziantep ve Bandırma'da işledikleri suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.


Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.K. ile Bandırma'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan T.C isimli şahıslar yakalandı.


K.K. ve T.C. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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