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18 Temmuz 2018 16:40

Aranan hırsız polis tarafından yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası olan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Aranan hırsız polis tarafından yakalandı

18 Temmuz 2018 16:40


Dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi Alanya Seyir Terası civarında devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 29 yaşındaki Gökhan A.’ya Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Yapılan sorguda şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, Gökhan A.yı gözaltına alarak polis merkezine getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan A. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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