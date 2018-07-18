Aranan hırsız polis tarafından yakalandı

Dün akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi Alanya Seyir Terası civarında devriye görevi yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 29 yaşındaki Gökhan A.’ya Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı. Yapılan sorguda şüphelinin hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler, Gökhan A.yı gözaltına alarak polis merkezine getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan A. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.