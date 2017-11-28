Arda’nın Eto’o hayali gerçekleşti

Hastaneye ziyarete giderek Arda’ya imzalı formasını hediye eden ünlü futbolcu ve çocuklarla sohbet etti.

Arda’yla bol bol hatıra fotoğrafları çektiren ve “Arda’ya sevgilerimle” imzalı forma hediye eden Eto’o, tedavi gören tüm çocukların bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi. Bu gibi ziyaretlere katılmanın önemini vurgulayarak, çocuklar için çok iyi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Eto’o’yu karşısında görünce büyük şaşkınlığa uğrayıp duygulanan Arda, “Eto’o ile karşılaşınca çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok mutluyum çünkü en büyük hayalim buydu" dedi.