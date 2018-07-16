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16 Temmuz 2018 13:43

Aref, Mısır’a gönderildi

Antalya’da dün ’kobra’ cinsi yılanın ısırdığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için Mısır’a gönderildi.

Aref, Mısır’a gönderildi

16 Temmuz 2018 13:43

Aref’in ambulansta bilincinin yerinde olduğu görüldü.


Kamuoyunda illüzyon gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri’yi dün Antalya’daki beş yıldızlı bir otelde gösteri öncesi ’kobra’ cinsi yılan sağ el bileğinden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Dün akşam saatlerinden bu yana tedavisi süren Aref, ambulans ile tedavisinin Mısır’da sürmesi için havalimanına götürüldü. Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır’ın başkenti Kahire’ye gönderildi. Bilinci yerinde olan ve ambulansın sedyesinde yarı yatar şekilde görünen Aref, gazetecilerinin geçmiş olsun temennisine, "Sağolun sağolun" diye karşılık verdi. Aref’i, arkadaşları da yalnız bırakmadı.


Aref’in kendi isteğiyle taburcu olduğu ve tedavisi için Mısır’a gitmek istediği öğrenildi.




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