Arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde arkadaşlarının haber alamadığı şahıs için polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekipler çilingir yardımıyla açılan eve girince şahsın aşırı alkol aldığı ortaya çıktı.

İlginç olay Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, turizm işiyle uğraşan A.B. isimli şahıstan arkadaşları gece saatlerinden itibaren haber alamadı. Eve gelen arkadaşları kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmadı. Telefonun içeriden çalması üzerine arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmadı. Cumhuriyet Savcısından alınan izin ile eve gelen çilingir kapıyı açtı. Eve giren ekipler, koltukta oturan ve alkol almaya devam eden A.B. ile karşılaştı. Sağlık durumu iyi olan ancak ayakta durmakta güçlük çeken A.B. sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili tutanak tuttu.