Armut Hasadına Dikkat

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özlem Çağrıcı Armut, üreticinin Karyağdı armudundan verimli ürünün elde edilebilmesi için uyarılarda bulundu.

Karyağdı armudunun çekirdeğinin siyah renge dönüşmeden kesinlikle toplanılmaması gerektiğini belirten Büyükçetin, Armut üreticisinin, Pazar payını kaybetmemesi için Karyağdı armudunda olgunluğa dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Büyükçetin, “ürününde ekonomik zarara uğranılmaması ve pazar sorununun yaşanmaması için üreticiler erken hasattan kaçınılmalı. Karyağdı armudunda üreticiler mağdur olmamaları için hasat öncesi teknik elemanlar getirip Refraktometre ile ölçümler yaptırmalı. Erken toplanan armutta kalibrenin düşük olur ve boylamada sıkıntı yaşanır.

Ankara armudunun hasadı bu ayının son haftası ile Ekim Ayının ilk haftasında yapılır” dedi.