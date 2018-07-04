ASAT, 3 yeni aracı filosuna kattı

ASAT, su ve kanal hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kombine kanal temizleme aracı ve 2 adet çok amaçlı su tankerini daha araç filosuna dahil etti. ASAT’tan yapılan açıklamada daha kaliteli hizmet verebilmek ve abonelerin mağduriyetlerinin önüne geçebilmek için yeni araçlar alındığı belirtildi. Kurum bünyesine yeni katılan araçların 1 adet kombine kanal temizleme aracı ve 2 adet çok amaçlı su tankeri olduğu ifade edildi.

Hem kanal yıkama hem de atık emişi için geliştirilen kombine kanal temizleme aracı, yüksek basınçlı su sistemi ile hat içerisinde yer alan atıkların parçalanarak rögar bacalarına sürüklenmesini ve tahliye edilen atığın vakum sistemiyle emilip hattın temizlenmesini sağlayacak. Böylelikle olası tıkanıklara anında müdahale edilebilecek. Su tankerleri ise gereken durumlarda su taşımak ve pompa yardımı ile suyu aktarmak amacı ile kurum bünyesinde hizmet verecek.