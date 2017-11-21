ASAT, 8 bin kanalizasyon kapağını yenileyecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen kanalizasyon kapaklarına yönelik yeni bir çalışma başlattı. İlçelerde yol ve kaldırım yenilemeleri nedeniyle yol seviyesinden düşük ya da yüksek kalan kanalizasyon kapakları yol seviyesiyle eşit hale getiriyor.

8 bin kapak yenlenecek

Yatırımın bedelinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğu proje ile toplam 8 bin adet kapak, ulaşımı etkilemeyecek şekilde yol veya kaldırım seviyesine getirilmiş olacak. Alanya’da 2 bin 200, Manavgat’ta 1300, Serik’te 1500, Finike’de 1500 ve Kumluca’da 1500 kapak kısa sürestandartlara uygun biçimde düzenlenecek.

Bununla birlikte ASAT tarafından yapılan açıklamada görevli ekiplerin kapaklar ve ızgaralarla ilgili rutin olarak sürdürdükleri kontrol ve onarım çalışmalarının aynı titizlikle devam ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların ASAT’ın sorumluluğundaki her türlü olumsuzluk ve önerilerini 0530 676 67 67 numaralı Whatsapp İhbar Hattı ile görüntülü olarak aktarabilecekleri bildirildi.