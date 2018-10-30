ASAT bakım onarım yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT ekipleri, Alanya'nın farklı noktalarında arızalar nedeniyle bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ASAT ekipleri, şehrin farklı noktalarında meydana gelen su ve kanalizasyon arızaları nedeniyle açmak zorunda kaldığı yollarda asfalt, yama ve parke ile kaplama çalışması başlattı. Su ve kanalizasyon arızalarına hemen müdahale eden ASAT, arızanın giderilmesinden sonra bozuk yolların hemen eski haline getirilmesi yönünde başlattığı çalışma vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

5 ayrı ekip kuruldu

Alanya'nın 102 mahallesinde 7/24 çalışan ASAT, yaptığı su ve kanalizasyon çalışmalarıyla Alanya'ya en rahat dönemini yaşatırken, arızalar nedeniyle özellikle yollarda meydana gelen aksaklıkları gidermek için düğmeye bastı. Alanya'nın doğu, batı, kuzey ve merkezinde bozulan yolların tamir bakım ve onarımı için 5 ayrı ekip kuruldu. Bu ekipler, belirlenen program dahilinde bozulan yolları asfalt, yama ya da parke ile kaplıyor. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ederken, Kasım ayı içinde tüm bozulan yolların bakım ve onarımının yapılması planlanıyor.