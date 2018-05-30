ASAT, basketbolda kupaları topladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatlarıyla kurulan Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik Spor Kulübü Basketbol Takımı 2017-2018 sezonunda namağlup Antalya şampiyonu oldu. Basketbol Koordinatörü Hilal Ertunalı, 2016 yılında kurulan takımın pes etmeden azimle çalışarak 2017 yılında da Antalya şampiyonu olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandığını hatırlattı. Ertunalı, Haziran 2017’de Samsun’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından Türkiye dördüncüsü olduğunu ifade ederek, takımının bu sezon da şampiyon olarak hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

“Hedef, tüm kupaları almak”

Ertunalı, “Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve genel koordinatörümüz Necati Yıldırım’ın sunduğu imkanlar ve destekler sayesinde Antalya’mızın kendi çocukları ile süper lige kadar çıkacak oluşumun temelleri atılmıştır. Bu oluşumun bu seneki hedefleri U15-U14 -U13-U12-U11’deki tüm kupaları alarak Türkiye’de bir ilki başarmak ve Milli Takımlara oyuncu yetiştirerek, adını uzun yıllar basketbol tarihine yazdırmaktır. 2017-2018 sezonu içinde kızlarımız küçükler, yıldızlar, okul sporları ve Antalya il karması liglerinde 4 kategoride Türkiye’de Antalya’mızı temsil edecektir” dedi.

U11 ve U12 Erkek Takımı Antalya 2’incisi

Erkek takımlarının başarısına da değinen koordinatör Ertuna, “Erkekler kategorilerinde tabana yayılma ve uzun vadeli başarılar alma yolunda çıkılan yolculukta, Antalya’nın farklı bölgelerinde birçok çocuk ilk kez basketbolla tanıştırıldı. İlk senesinde U11 ve U12 yaş gruplarındaki takımlarla mücadele eden çocuklar, birbirleriyle ve basketbolla yeni tanışmalarının handikaplarına rağmen 2 kategoride de Antalya 2.liği elde ettiler. Geride bıraktığımız 2017-2018 sezonunda aynı başarıları yenileyen takımlar U13 ve U12 kategorilerinde sezonu yine Antalya 2.si olarak kapattılar. Kış döneminde yapılan turnuvada Anadolu Efes, Banvit, Ankara Ted Kolej gibi ülkenin önde gelen altyapı ekipleriyle maçlar yapan U13 takımı, başa baş mücadele ettiği maçlar ile doğru yolda olduğunu gösterdi. Emin adımlarla ilerlenen yolda, her kategoride ülkeye milli oyuncu kazandırma hedefimiz her gün artan bir inançla devam ediyor” diye konuştu.